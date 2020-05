Pinkwart will Abgabensenkung beim Strompreis

Was plant die Politik, um Verbraucher vor steigenden Preisen in der Krise zu schützen?

Andreas Pinkwart ( FDP ), NRW-Energie- und Wirtschaftsminister, sagte am Dienstag (05.05.2020) dem WDR: " Wir müssen Maßnahmen ergreifen, sehr kurzfristig. " Die Zusatzlasten und Abgaben auf dem Strompreis - also EEG-Umlage, Stromsteuer und Netzentgelte - müssten reduziert werden.