Heftiger Streit um Gelder für Braunkohle-Kommunen

Als der Ausstieg aus der Braunkohle ausgehandelt wurde, zeigte sich die Bundesregierung außerordentlich großzügig: NRW bekommt insgesamt 14,8 Milliarden Euro, damit neue Jobs im Rheinische Braunkohlerevier entstehen, wenn die Arbeitsplätze im Tagebau und in den Kraftwerken nach und nach verschwinden. Doch um die Verteilung der Gelder ist ein heftiger Streit entbrannt.

Die "klebrigen Finger" des Landes