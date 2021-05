Das nächste Überraschungs-Ei der Länder-Chefs

Wolfgang Otto, Redaktion Landespolitik

Was gilt denn gerade? Gefühlt jeden zweiten Tag stellt sich die Frage neu in diesen Corona-Zeiten. Man wird ja schon ganz schwindelig beim schnellen Hin und Her zwischen Schließen, Lockern und wieder Schließen. Daran ist vor allem das unberechenbare Virus schuld. Aber auch die Politiker.