Virologe Streeck verteidigt seine Heinsberg-Studie

"Dumm gelaufen"

«Unheimlich viele Menschen» hätten sich für Daten zur Ausbreitung des Coronavirus interessiert, sagte Streeck, der das Institut für Virologie an der Uni Bonn leitet und der die Landesregierung in der Coronakrise berät.

Er habe nicht mehr gewusst, wie er mit all den Mails habe umgehen sollen und sei deshalb dankbar gewesen, dass ihm jemand Hilfe angeboten habe. "Kommunikation habe ich nicht gelernt", sagte Streeck. Heute wisse er: «Es ist doof gelaufen.» Er habe auch «schlaflose Nächte» gehabt, weil der Eindruck entstanden sei, dass an seiner Arbeit "etwas Anrüchiges" ist.

Er selbst habe von Lockerungen nie geredet, erklärte Streeck seine Sicht dem Gesundheitsausschuss. Ziel seiner Arbeit sei es gewesen, "zur wissenschaftlichen Diskussion beizutragen."

Vom Land beauftragt

Für Kritik hatte vor allem die Öffentlichkeitsarbeit durch die Berliner Agentur Storymachine gesorgt, die die Studie begleitet hat. Die Studie selbst wurde zum Teil mit Mitteln der NRW-Landesregierung finanziert. Die PR-Begleitung wurde unter anderem aus Spenden von Unternehmen finanziert.

Ein Forscher-Team um Streeck hatte in Gangelt an der niederländischen Grenze 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. Dort hatten sich nach einer Karnevalssitzung Mitte Februar viele Bürger mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert.

Die Gemeinde gilt daher als Epizentrum des Virus in NRW.