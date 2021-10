Nach Flutkatastrophe: Feuerwehren in NRW fordern Verbesserungen

Mehr Planung und Vorbereitung auf allen Ebenen

Die Feuerwehrverbände fordern etwa wiederkehrende, sogenannte "Katastrophenschutzbedarfsplanungen" in Land, Kreisen und kreisfreien Städten. Außerdem sollen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse gebildet werden.

Auf der Landesebene soll es eine Kompetenz-Zentrale für den Katastrophenschutz geben und im Katastrophenfall eine Landeseinsatzleitung, die die Einsätze koordiniert. "Die Einsatzlage Hochwasser 2021 hat verdeutlicht, dass ein Kernproblem des Katastrophenschutzes in einem nicht in ausreichendem Maße vorhandenen Lagebild auf Landesebene liegt ", heißt es in dem Papier. Mit einer einheitlichen Stabs- und Leitstellensoftware soll die Vernetzung aller Ebenen verbessert werden.

Außerdem fordern die Feuerwehrleute regelmäßige Übungen für den Katastrophenschutz und eine bessere technische Ausstattung, etwa moderne Fahrzeuge und Funkgeräte. Auch soll die Bevölkerung besser gewarnt werden, etwa über Nachrichten auf dem Handy. Und es brauche eine landesweit koordinierte lagebezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.