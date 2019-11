Was haben die Proteste bisher erreicht?

Die Landesregierung plant zwar keine Abschaffung, dafür aber eine Reform der Straßenbaubeiträge, die zum Jahresende vom Landtag beschlossen werden soll. Demnach sollen die gröbsten Härten bei der Erhebung der Beiträge abgemildert werden. So will das Land den Kommunen 65 Millionen Euro pro Jahr bereitstellen, um betroffene Bürger zu entlasten. In Härtefällen soll auch eine langfristige Stundung und eine Ratenzahlung zu günstigen Zinsen möglich sein.