Seit Monaten wird in NRW darüber gestritten, ob Grundstückseigentümer weiterhin neue Straßen mitbezahlen sollen oder nicht. Nach wie vor tritt die SPD für die Abschaffung ein, die schwarz-gelbe Regierungskoalition will grundsätzlich an den Gebühren festhalten. Eine Annäherung ist nicht in Sicht, das wurde bei einer Expertenanhörung im Landtag am Freitag (07.06.2019) deutlich.