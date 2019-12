Straßenbaubeiträge werden neu geregelt

Die Landesregierung will am Mittwoch (18.12.2019) ein unliebsames Thema abräumen: die umstrittenen Straßenbaubeiträge. Seit Monaten wird erbittert darüber diskutiert, ob und in welcher Höhe Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt werden, wenn Straßen erneuert oder verbessert werden. Zum Teil fallen dabei fünfstellige Summen an - unabhängig von der persönlichen Finanzlage.

Reaktion auf heftige Proteste

Die Koalition aus CDU und FDP hat auf den Proteststurm der Betroffenen reagiert und eine Gesetzesänderung erarbeitet. Über die wird am Mittwoch (18.12.2019) im Landtag abgestimmt. Demnach sollen die Beträge gedeckelt und großzügige Raten- sowie Stundungsregelungen eingeführt werden. Den Obolus ganz abschaffen will die Regierung aber nicht. Stichtag soll der 1. Januar 2018 sein.

Mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz

Um die Gemüter dennoch zu beruhigen, soll es mehr Transparenz bei der Planung von Straßensanierungen geben. Gemeinden sollen verpflichtet werden, ihre Bürger in Anliegervesammlungen frühzeitig über Planung und Kosten zu informieren. Besonders betroffene Anwohner sollen ihre Beiträge "voraussetzungslos" in Raten zahlen können.

Den Betroffenen reicht all das aber nicht. Mehr als 50 Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen und fordern die komplette Abschaffung der Beiträge. In einer Volksinitiative wurden rund 470.000 Unterschriften gesammelt.

SPD: Entwurf ist verfassungswidrig

Noch vor der Verabschiedung drohte die SPD mit einer Verfassungsklage gegen die Gesetzesänderung. Der Grund: Es fehle die vorgeschriebene Abschätzung, welche zusätzlichen Kosten durch die Neuregelung auf die Kommunen zukommen. Denn der Bund der Steuerzahler warnt, dass künftig jeder Fall genau geprüft werden muss. Dadurch kämen hohe Verwaltungskosten auf die Städte und Gemeinden zu.