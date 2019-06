Widerstand gegen Straßenbaubeiträge wächst

Ein Teil davon sei in den Räten vor Ort einstimmig beschlossen worden. Zu den Initiatoren zählten SPD, CDU , FDP , Grüne und kleinere Parteien. Hinzu kämen noch interne Beschlüsse in den Parteigliederungen und Bürgerinitiativen. " Ich habe selten so eine Protestbewegung in NRW erlebt ", sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm.

Eigentümer müssen zahlen

Derzeit werden Grundstückseigentümer in NRW an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert oder verbessert wird - zum Teil in fünfstelliger, im Einzelfall sogar in sechsstelliger Höhe.