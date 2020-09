Reul: Stolberger Messerangreifer hatte Kontakt zu angeblichem IS-Anhänger

Wie NRW-Innenminister Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages sagte, soll es Kontakte zwischen einem Gefährder in Stolberg und einem Deutschen gegeben haben, der sich selbst als IS-Anhänger bezeichnet hat. Der 25-jährige Islamist soll Ermittlungen zufolge in Waldkraiburg (Bayern) Anschläge auf Läden türkischstämmiger Inhaber verübt und Bombenanschläge auf Moscheen geplant haben.

Gibt es einen Zusammenhang mit einem AfD-Plakat?

Der Stolberger hatte vor anderthalb Wochen, unmittelbar vor Ende des Kommunalwahlkampfes, die Autotür eines 23-Jährigen aufgerissen und ihn mit einen Messer schwer am Arm verletzt. Der türkische Vater des Opfers war auf einem Werbemotiv der AfD zu sehen - die Ermittler sehen darin einen möglichen Zusammenhang zur Tat.

Vom Prüffall zum Gefährder hochgestuft

Schon im März soll der Tatverdächtige einen Bekannten in einem Aachener Restaurant am Arm verletzt und dabei wie in Stolberg "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben. Bis zur Tat in Stolberg galt er als sogenannter Prüffall, danach wurde er von der Polizei als Gefährder eingestuft.