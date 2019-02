Streit um Stichwahlen: CDU und FDP argumentieren einseitig

Geringere Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang

Bodo Löttgen, CDU

Die Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition im Landtag, Bodo Löttgen (CDU) und Christof Rasche (FDP), argumentieren mit der geringen Akzeptanz der Stichwahlen: "Die Wahlbeteiligung war in den zweiten Wahlgängen weit überwiegend und zum Teil erheblich geringer als im ersten Wahlgang", schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung vom November 2018. Und: "Die Anzahl der abgegebenen Stimmen war in knapp zwei Dritteln der Stichwahlen - häufig erheblich - geringer als im ersten Wahlgang." Ziel sei aber eine hohe Legitimation der Amtsträger.

Nach Recherchen des WDR ist das nur die halbe Wahrheit.

Mehr Stimmen für die meisten Gewinner

Aus Zahlen des Statistischen Landesamtes IT NRW, die dem WDR vorliegen, geht hervor, dass es bei den Kommunalwahlen 2014/2015 zu insgesamt 94 Stichwahlen gekommen ist. Dabei wurden 84 Bürger- und Oberbürgermeister ermittelt und zehn Landräte. Zwar ist die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen in der Regel tatsächlich geringer. Weil dann aber nur noch zwei Kandidaten zur Auswahl stehen, bekommt der Wahlgewinner in absoluten Zahlen in den meisten Fällen eine höhere Stimmzahl als im ersten Wahlgang.