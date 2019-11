Ist die Abschaffung der Stichwahlen für (Ober-)Bürgermeister und Landräte rechtmäßig? Darüber berät am Dienstag (19.11.2919) der Verfassungsgerichtshof in Münster. SPD und Grüne hatten das Gericht angerufen, nachdem im April 2019 die schwarz-gelbe Landtagsmehrheit die Stichwahlen in NRW gekippt hatten. Worum genau dreht sich der Streit?

Was sind Stichwahlen?

Zu Stichwahlen kam es bei Kommunalwahlen in NRW bisher, wenn keiner der Bewerber für das Amt des (Ober-)Bürgermeisters oder Landrats im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat - also mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Oberbürgermeister sind die Verwaltungschefs in Großstädten, Bürgermeister in kleineren Städten oder Gemeinden, Landräte leiten die Kreisverwaltungen. Diese "Hauptverwaltungsbeamten" werden alle fünf Jahre gewählt und sie sind die Chefs von hunderten, nicht selten tausenden Mitarbeitern - in Köln sind es rund 17.000.