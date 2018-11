Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte in NRW sollen bereits bei den nächsten Kommunalwahlen 2020 ohne Stichwahl ermittelt werden. Das erklärten die Fraktionsspitzen Bodo Löttgen (CDU) und Christof Rasche (FDP) am Dienstag (20.11.2018) in Düsseldorf. Eine Gesetzesinitiative werde noch in diesem Jahr in den Landtag eingebracht.

Abstimmung mit den Füßen

Die Regierungskoalition erklärt diesen Schritt mit der überwiegend geringeren Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang. Die Akzeptanz der Stichwahlen sei bei den Wahlberechtigten gering. Wählerinnen und Wähler hätten mit den Füßen abgestimmt. Dem solle nun Rechnung getragen werden.