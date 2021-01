Steuerzahlerbund hofft auf neue Berechnung der Abwassergebühren

Die Stadt Dortmund mache mit ihren Abwassergebühren de facto Gewinn. Millionenbeträge würden so in die Stadtkasse gespült. Das rechnet der Bund der Steuerzahler NRW am Donnerstag in Düsseldorf vor. Möglich mache es eine Art der Gebührenberechnung, gegen die der Steuerzahlerbund mit einer Musterklage vorgeht.

Die Musterklage gegen einen Bescheid der Stadt Oer-Erkenschwick aus dem Jahr 2017 habe im Sommer 2020 die oberste Instanz beim OVG Münster erreicht. Das Gericht werde wohl noch in diesem Jahr ein Urteil fällen, erwartet der Vorsitzende des NRW-Landesbunds, Rik Steinheuer. Am Ende könnten für viele Bürgerinnen und Bürger Einsparungen im dreistelligen Euro-Bereich stehen, hofft der Verein.

Die Stellschrauben bei den Abwassergebühren