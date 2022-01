Haushalt: Eine Milliarde Plus statt erwartetem Minus

Das ist das Ergebnis der vorläufigen Haushaltsabrechnung für das vergangene Jahr, die NRW -Finanzminister Lutz Lienenkämper nun vorlegte.

Erwartet worden war ein Minus von über 5 Milliarden Euro

Ursprünglich hatte der Minister mit 5,5 Miliarden Euro weniger Steuereinnahmen gerechnet - aufgrund der Corona-Krise. Im Haushaltsplan, der Ende 2020 verabschiedet wurde, war sogar schon geplant, wie die Mindereinnahmen mit Krediten aus dem NRW -Rettungsschirm hätten ausgeglichen werden sollen.

Doch zum Glück für Lutz Lienenkämer nahmen die Finanzen des Landes eine wesentlich bessere Entwicklung. Vor allem weil die Steuereinnahmen 2021 viel kräftiger sprudelten als erwartet. Sie fielen um 5,7 Milliarden Euro höher aus als gedacht. Die Corona-Krise hat die Unternehmen und Verbraucher offenbar weit weniger stark getroffen als befürchtet.

Weniger Ausgaben für Lehrer und Zinsen

Gleichzeitig lagen die Ausgaben unter Plan. Vor allem weil weniger zusätzliche Landesbedienstete – zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen - eingestellt werden konnten als eigentlich gewünscht war. Dazu kamen: geringere Ausgaben für Zinsen auf alte Landeskredite und für die Flüchtlings-Versorgung. Insgesamt lagen die tatsächlichen Ausgaben um fast 1,5 Milliarden Euro unter den geplanten.

Geld ist für Corona-Sonderausgaben eingeplant