Schwarz-gelber Ausbau der Landesministerien: Rund 1000 Stellen mehr seit 2017

Spitzenreiter ist das Innenministerium von Minister Herbert Reul ( CDU ): 292 Verwaltungsstellen wurden allein in seinem Haus neu eingerichtet. Zur Stärkung der Inneren Sicherheit, heißt es. Darunter falle auch die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Cyberkriminalität. Das Wirtschaftsministerium von Andreas Pinkwart ( FDP ) kommt auf zusätzliche 145 Stellen. Für den Strukturwandel im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg, den Ausbau Erneuerbarer Energien und den Gigabitausbau zum Beispiel.

Das Kabinett Laschet zwischen Juni 2017 und Oktober 2021: Minister Reul, Pinkwart und Wüst bekamen viele neue Stellen

Die Staatskanzlei von Armin Laschet bekam 98 Stellen dazu. Dazu gehören die neue Antisemitismusbeauftragte und das Büro des Landes in Israel. Allerdings auch neue Stellen für Bundesratsaktivitäten des Landes.

Bund der Steuerzahler erwartet Zusatzkosten in Millionenhöhe

Der Bund der Steuerzahler hat für das WDR -Magazin Westpol versucht, die Kosten für diese neue Stellen zu ermitteln. Das ist allerdings schwierig, da viele Abteilungen in andere Ministerien gewandert sind. Im Vergleich zu 2017 entstünden allein im nächsten Jahr 126 Millionen Euro an Zusatzkosten. „Das ist sehr ärgerlich und das belastet selbstverständlich die Steuerzahler“ , so der Landesvorsitzende Rik Steinheuer.

Das NRW -Finanzministerium nennt keine Summen. Ganz im Gegenteil. Die Mehrausgaben für diese Stellen würden an anderer Stelle im Haushalt eingespart, heißt es. Und zwar durch "Globale Minderausgaben für Personalausgaben in mindestens gleicher Höhe." Also: Eine Finanzierung durch unbesetzte Stellen.

Neue Stellen für Lehrkräfte, in Polizei und Justiz bleiben unbesetzt