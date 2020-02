Weniger Staus in NRW - aber mehr Wartezeit

Allerdings - so die schlechte Nachricht: Die Autofahrer mussten deutlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Sie steckten 2019 rund 171.000 Stunden in Staus und stockendem Verkehr fest - gut 17.000 Stunden (plus elf Prozent) mehr als 2018. " Jeder Stau ist einer zuviel ", sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ).