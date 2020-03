Laschet: "Bleiben Sie zuhause!"

" Die Entwicklung ist nicht nur dynamisch, sondern dramatisch " - mit ernsten Worten eröffnete NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Dienstag (17.03.2020) ein Statement der Landesregierung zur aktuellen Lage in der Coronakrise. " Wir sehen, dass viele die Botschaft noch nicht verstanden haben. "

3.060 Infizierte gebe es mittlerweile in NRW , rund 310 mehr als am Tag zuvor. 12 Menschen sind bisher an der Erkrankung gestorben.

Gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) und Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) appellierte Laschet ein weiteres Mal an alle Menschen in NRW : " Bleiben Sie zuhause, helfen Sie, das Virus einzudämmen." Alle drei standen dabei in gebührendem Abstand voneinander.

Urlaub in Deutschland abbrechen