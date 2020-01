Hilfsprojekt für Wohnungslose startet in 20 NRW-Städten

In 20 besonders von Wohnungslosigkeit betroffenen Städten in NRW hat ein Projekt begonnen, das wohnslosen Menschen helfen soll. Mehr als 50 Sozialarbeiter und Immobilienkaufleute kümmern sich jetzt laut Sozialministeirum darum, Wohnungslose wieder in in eigene vier Wände zu vermitteln.

Hilfe durch Fachleute

Die Fachleute helfen den Betroffenen auch durch frühzeitige Beratung, Wohnungsverluste zu vermeiden und vermitteln zwischen Mietern und Vermietern. Außerdem bieten sie eine längerfristige Betreung auch nach einem Einzug an.