Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen sagen, bei der Entscheidung für Münster gehe es vor allem um die Förderung der regionalen Wirtschaft. Stimmt das?

Den Vorwurf, sie habe Stukturförderung für NRW über die Kompetenz der Batterieforscher gestellt, hat sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) selbst eingehandelt. In ihrer Begründung für Münster nannte sie nämlich auch Ibbenbüren, wo als Ausgleich zur mittlerweile eingestellten Steinkohleförderung das Recycling der in Münster produzierten Batteriezellen aufgezogen werden könne. Pikanterweise liegt Ibbenbüren im Heimat-Wahlkreis der Ministerin.

Was die Ministerpräsidenten Söder (CSU), Kretschmann (Grüne) und Weil (SPD) in einem Brief an Kanzlerin Merkel allerdings unterschlagen: Das Batterie-Forschungsinstitut MEET in Münster gibt es seit neun Jahren. Seinen Gründer Martin Winter, Professor für Materialwissenschaften, Energie und Elektrochemie, nannte das Manager-Magazin "Batteriepapst".

Winter ist ein wissenschaftliches Schwergewicht. Außerdem soll Winter nicht allein, sondern im Verbund forschen: mit dem Forschungszentrum Jülich und mit der RWTH Aachen, namentlich mit Professor Günther Schuh, der mit seinem Elektro-Transporter Screetscooter und dem Kleinwagen e.Go von sich Reden macht.