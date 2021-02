Kita-Regelbetrieb in NRW wohl erst wieder ab 8. März

In Nordrhein-Westfalen gilt ab Montag ein wichtiger Appell nicht mehr. "Es sind wieder alle Kinder eingeladen, in die Kita zu kommen" , so Familienminister Joachim Stamp ( FDP ). Damit endet zunächst die Phase, in der die Einrichtungen zwar offen waren, aber die Aufforderung galt, wenn möglich das Kind zu Hause zu betreuen.

Appell endet - kein Verlust an Kinderkrankheitstagen

Diesem Appell waren - so Stamp - zwei Drittel der Eltern nachgekommen, wofür er dankte. Er nannte diesen freiwilligen Verzicht ein ermutigendes Signal für Eigenverantwortung und Solidarität. Das Ende des Appells bedeute jedoch nicht, dass die Eltern ihren Anspruch auf die seit Januar erhöhte Zahl an Kinderkrankentage nicht verlieren. Kein Tag gehe für die gesetzlich krankenversicherten Eltern verloren. Im Januar ist die Zahl für Eltern und Alleinerziehende deutlich erhöht worden.