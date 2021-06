Land will Kita-Helferinnen jetzt qualifizieren

Aus dieser Not will Familienminister Joachim Stamp jetzt eine Tugend machen - und den Interessierten aus dieser Gruppe eine Zukunft in den Einrichtungen bieten. Auch schon vor der Pandemie herrschte an den NRW-Kindertagesstätten häufig Personalmangel.

Drei Stufen der Weiterqualifizierung

55 Millionen Euro wird das Land für die Weiterbildung bereit stellen, vonehmlich richtet es sich an Menschen aus dem Alltagshelferprogramm. So gibt es ab August drei Stufen, wie die Kitas dann aus dem Übergangsprogramm langfristige qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen können.