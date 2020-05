Stamp will Kitas in NRW öffnen, aber nicht im Alleingang

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) drängt in der Corona-Krise auf eine stufenweise Öffnung von Kitas. Man wolle von der jetzigen "erweiterten Notbetreuung" hin zu einem "improvisierten Betrieb" kommen, sagte Stamp am Montag (04.05.2020) dem WDR. Alle Kinder sollten so in irgendeiner Form - "zumindest stundenweise" - wieder an die Kitas angebunden werden. Bis zum Regelbetrieb werde es aber noch lange Zeit dauern.