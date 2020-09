Familienminister Stamp gibt Kita-Garantie

" Ich gebe das feste Versprechen, dass es keine flächendeckenden Kita-Schließungen mehr geben wird! ", sagt Joachim Stamp (FDP) in einer fast schon entschuldigenden Vorrede. Im März habe man den Familien " brutal viel zugemutet ", sagt der Kita-Minister und stellvertretende Ministerpräsident.

Diese Pressekonferenz wirkt von Beginn an anders als sonst in der Corona-Zeit. In der Regel verheißen die sogenannten "Presse-Briefings" der Landesregierung wichtige Neuigkeiten. Darum geht es dieses Mal nicht wirklich. Zwar will die Landesregierung das Helfer-Programm in den Kindertagesstätten über das Jahresende hinaus verlängern und die Betroffenen weiter qualifizieren.

Eine Mischung aus Dank und Entschuldigung

Das war es dann aber auch schon. Das meiste ist auch als eine Mischung aus Dank und Entschuldigung an die zu verstehen, die unter den Schließungen über Wochen hinweg zu leiden hatten. Es habe sich gezeigt, dass die frühkindliche Bildung mehr als nur systemrelevant sei, führt der FDP-Landeschef aus. Ob beim Kindeswohl, der frühkindlichen Bildung und der daraus folgenden Chancengerechtigkeit oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.