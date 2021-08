Stamp enttäuscht von Bund-Länder-Runde

" Ich muss nicht in einen Club tanzen gehen. Ich muss nicht in ein Fußballstadion gehen ", sagte der FDP-Landeschef. Auch warnte er vor Panikmache mit der Gefahr für Kinder. Es würden " einzelne Fälle von Langzeitfolgen wie PIMS und Long-Covid herangezogen, um Ängste zu verbreiten. " Man verbiete Kindern doch auch nicht - so Stamp - in den Wald zu gehen, nur weil sie dort einen Zeckenbiss erleiden könnten, der die seltene Gefahr einer Borelliose birgt.

Hoffen auf Impfkampagne, enttäuscht vom RKI

Auf die stockende Impfkampagne angesprochen, hofft Stamp auf steigende Quoten bei jüngeren Erwachsenen wie zum Beispiel Studierende. Dass die Corona-Tests nicht ab Mitte Oktober nicht mehr kostenfrei bleiben, hält der stellvertretende Ministerpräsident . Dies könne man nicht ewig dem Steuerzahler aufbürden.