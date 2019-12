Pauschal keine Flüchtlinge auf das Festland holen

Wenn Deutschland gemeinsam mit anderen Ländern vorangehe, sei das richtig. Allerdings gehe es dabei um eine überschaubare Anzahl an Menschen. Pauschal jedoch alle von den Inseln in Griechenland auf das Festland zu holen, sei ein Fehler. Das - so Stamp - würde nur das Geschäft der Schlepperbanden begünstigen.