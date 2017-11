Keine Unterstützung für Flüchtlingsbürgen

Stamp wollte darüber mit den Innenministern der Länder sprechen und hatte sich auch in einem Brief an die zuständige Bundesministerin Andrea Nahles für die Bürgen eingesetzt. Inzwischen scheint die Landesregierung die Situation aber anders zu bewerten. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD zu dem Thema schreibt das Flüchtlingsministerium, finanziell in Not geratene Bürgen seien bereits "durch die geltende Rechtsordnung geschützt". Denn die zuständigen Behörden könnten ja nach Ermessen entscheiden, ob und wie sie die Bürgen zur Kasse bitten.