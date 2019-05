NRW-Städte fordern Konzept für die Digitalisierung von Schulen

Der Städtetag NRW appelliert an das Land, rasch ein Gesamtkonzept für die Digitalisierung der Schulen vorzulegen. "Der Digitalpakt von Bund und Ländern ist endlich in Kraft getreten. Nun müssen auch in NRW bald die ersten Mittel an die Schulen fließen. Für NRW brauchen wir darüber hinaus ein Gesamtkonzept des Landes für die Digitalisierung von Schulen" , sagte Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister von Hamm, am Donnerstag (23.05.2019).