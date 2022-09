Stadtwerke in Not: Warten auf den Schutzschirm

In den letzten Wochen wurde viel über den Düsseldorfer Gasimporteur Uniper gesprochen, der wegen der ausbleibenden russischen Gaslieferungen in eine Krise gestürzt ist und nun verstaatlicht werden soll. Doch auch an anderer Stelle sorgt der verrückt gewordene Energiemarkt für Probleme. So fürchten auch die Stadtwerke im Land, dass sie in den Abwärtsstrudel mit reingezogen werden.

" Wir haben als Stadtwerke gerade eine extrem anspruchsvolle Situation ", sagt zum Beispiel Ron Keßeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Coesfeld. Für die Beschaffung von Gas und Strom müsse auf dem Markt derzeit das 10- bis 13-fache bezahlt werden. Finanzielle Polster aus der Vergangenheit würden aufgebraucht.