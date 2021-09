Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität: Landesregierung räumt Versäumnisse ein

Im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags zur umstrittenen Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität hat der zuständige Staatssekretär Heinrich Bottermann ( CDU ) nun eingeräumt, eine konkretere Prüfung der Umstände im Vorfeld sei wünschenswert gewesen.

Gutachten im Vorfeld der Auflösung wäre "besser gewesen"

Bottermann erklärte am Montagnachmittag im Landtag, es wäre besser gewesen, vor der Auflösung der Stabsstelle ein Gutachten erstellen zu lassen. So hätte man besser beurteilen können, an welcher Stelle welche Veränderungen nötig gewesen seien.