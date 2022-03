Kampf gegen Umweltkriminalität: Schwarz-Gelb sieht keinen Handlungsbedarf

SPD und Grüne reagierten mit einem Sondervotum auf diese Schlussfolgerungen - und fügten eigene Anmerkungen an den Bericht an. Darin wird etwa kritisiert, dass Zeugenaussagen gestrichen worden seien. Die Landesregierung habe "falsche Angaben" zur "willkürlichen" Auflösung der Stabsstelle gemacht und die Öffentlichkeit getäuscht. Die Bekämpfung der Umweltkriminalität sei in Nordrhein-Westfalen seit 2017 geschwächt worden.

Als Empfehlungen halten SPD und Grüne fest, künftig sollten bei organisatorischen Veränderungen vorab externe Sachverständige einbezogen werden. Zudem solle die Wiedereinführung einer Stabsstelle geprüft werden.