Stabsstelle Umweltkriminalität - eine unendliche Geschichte

Noch immer keine Ergebnisse

So oder so: Das Interesse an den Ergebnissen ist auf allen Seiten groß. Aber das Gutachten will partout nicht fertig werden. Beauftragt wurde die Beraterfirma PwC im Januar 2019. Damals wurde das Gutachten für den Spätsommer angekündigt. Dann für Herbst. Schließlich hieß es nur noch, es komme " bald ". Jetzt ist Sommer 2020. Und ein Ende noch immer nicht in Sicht.

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser

" Ich hätte es auch schon vorher erwartet ", sagt sogar die Ministerin. Man habe inzwischen allerdings auch den Arbeitsauftrag noch etwas erweitert. Heinen-Esser räumt aber auch ein: " Ich sagen Ihnen ganz offen: In den letzten Monaten war das Thema 'Wie organisiere ich das Umweltministerium' nicht das allerprioritärste Thema im Haus ."

Keine Ergebnisse, aber schon eine Rechnung

Trotzdem gibt es an der Verzögerung etwas Merkwürdiges. Denn der Preis für das Gutachten steht schon auf den Cent genau fest: 74.770,08 Euro. Üblicherweise wird aber erst geliefert und dann eine Rechnung geschrieben.

SPD -Fraktionsvize Christian Dahm wird den Verdacht nicht los, dass nicht mit offenen Karten gespielt wird: " Ich persönlich glaube, dass Teile des Gutachtens bereits vorliegen ." Denn zum Teil würden schon Bewertungen des Gutachtens vorgenommen.

Neue Zielmarke August

Ein Gutachten also, das längst vorliegt, aber unter der Decke gehalten wird, weil die Ergebnisse politisch ungelegen kommen? Kann die Ministerin das ausschließen? " Das kann ich hundertprozentig ausschließen ", versichert sie. Noch im August solle das Gutachten nun vorliegen.

Stand: 07.08.2020, 17:07