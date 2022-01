Kaum Chance auf Führungsposition für Frauen in NRW-Staatskanzlei

Als die CDU vor gut einer Woche Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden wählte, war diesem besonders wichtig, zu betonen, wie gut es um die Gleichberechtigung in seiner Partei steht. " Wir haben den höchsten Anteil an Frauen im Präsidium. Wir haben den höchsten Anteil an Frauen im Bundesvorstand der CDU ", erklärte er im Interview mit dem WDR mit Blick auf sein Ziel, die Union zu modernisieren.

Legt man diese Maßstäbe für die oberste Regierungszentrale in NRW an, die ja bekanntlich auch von der CDU geführt wird, ist man von demselben Ziel weit entfernt. Das zeigt eine Auswertung des Personalrats der Staatskanzlei. Demnach haben Frauen in der Staatskanzlei nämlich kaum eine Chance auf eine Führungsposition. Ihr Anteil wird sogar immer kleiner.