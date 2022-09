Drohendes Aus für "Sprach-Kitas": Noch keine Lösung in Sicht

Warnung vor Kündigungen

Im NRW-Landtag wurde deshalb am Donnerstag darüber diskutiert, wie ein Ende der "Sprach-Kitas" verhindert werden kann. SPD und FDP warnten davor, dass ab der kommenden Woche Kündigungen für das spezielle Förderpersonal ausgesprochen würden, da nicht klar sei, ob es ab Januar eine Finanzierung gibt. " Sie kennen die Konsequenzen, aber sie handeln nicht ", sagte Dennis Maelzer, SPD-Sprecher für Familie, Kinder und Jugend in Richtung Landesregierung.

Die Forderung der beiden Oppositionsparteien lautete deshalb, dass das Land die Finanzierung ab Januar 2023 garantiert - und dafür auch eigenes Geld gibt, wenn vom Bund nichts mehr kommt. FDP-Fraktionsvize Marcel Hafke kritisierte, dass weder das Bundes- noch das Landesfamilienministerium bislang dafür gesorgt hätten, dass die drohende Übergangsphase überbrückt wird. " Ihr Zögern sorgt dafür, dass wir möglicherweise 1.400 Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen verlieren ", so Hafke in Richtung von NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne).

Ministerin will Lösung mit dem Bund

Familienministerin Josefine Paul

Paul wiederum lehnte es ab, dass das Land die Übergangsphase finanziert. Stattdessen verwies die Ministerin auf den Bund und sagte, dass ohne ihn kein nahtloser Übergang funktioniere. " Hier ist der Bund gefragt, gemeinsam mit den Ländern an einer tragfähigen Lösung zu arbeiten ", sagte Paul. In den vergangenen Wochen habe es bereits " intensive Gespräche " gegeben und in die Debatte sei " Bewegung " gekommen.

Gegenseitige Vorwürfe

Im Laufe der Debatte artete die Diskussion in das seit Wochen laufende Ping-Pong aus, wer wo warum verantwortlich ist oder nicht. So nahm die CDU die Ampel-Bundesregierung in die Pflicht und erwähnte vor allem den SPD-Bundeskanzler und den FDP-Finanzminister - offensichtlich um die Grünen, mit denen sie in Düsseldorf zusammen regieren, zu schonen.

SPD und FDP warfen Schwarz-Grün hingegen vor, einfach nur nach Berlin zu zeigen. Und anstatt die eigene Bundesregierung zu kritisieren, luden sie alle Schuld bei der Grünen-Bundesfamilienministerin ab. Die sachliche Diskussion rund um das Problem der "Sprach-Kitas" rückte dadurch zeitweise in den Hintergrund.