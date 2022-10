Energiekrise trifft Sportvereine hart

Landesgelder in der Pandemie nicht ausgeschöpft

In der Pandemie hätten dem TV Ratingen die Corona-Überbrückungshilfen sowie die Sport-Fördergelder des Landes sehr geholfen. 30 Euro gab es für jedes verlorene Mitglied. Allerdings konnten insgesamt nur rund 14 Prozent der Vereine landesweit davon profitieren. An knapp 2500 Vereine seien rund 22 Millionen Euro ausgezahlt worden, so die Staatskanzlei gegenüber dem WDR . Acht Millionen Euro blieben liegen.

Vereine warten auf Hilfe

In der Energiekrise will der NRW -Ministerpräsident Hendrick Wüst ( CDU ) auch den Sportvereinen helfen. Doch zunächst müsse Klarheit darüber bestehen, wie die Lastenteilung zwischen Bund und Ländern aussehe, so die Staatskanzlei. Bei den Gesprächen dazu in dieser Woche gab es bekanntlich keine Einigung.

Eishockspieler John Habura (dritter v. links)

Das frustriert natürlich die Vereine. Es sei das gleiche Bild wie in der Pandemie, so Claudia Erwes-Sidar vom TV Ratingen. „Die Sportvereine fallen wieder hinten rüber.“ Und Eishockspieler John Habura von den Ice Aliens wünscht sich, dass die Politik sich selber mal anschaue, wie es in einem kleineren Verein so aussehe.

