NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) arbeitet an einer Strukturreform im Schienen-Personennahverkehr (SPNV). Dadurch sollen unter anderem Verbindungen verbessert werden. Das kündigte Krischer im Interview mit dem WDR5 Morgenecho an. Zu diesem Zweck will er das ÖPNV-Gesetz des Landes in diesem Jahr überarbeiten. Davon betroffen sind Bahnverbindungen per Regionalexpress, Regionalbahn oder S-Bahn.

Künftig ein Aufgabenträger statt drei