Storymachine-Chef Philipp Jessen beziffert die Unterstützung aus der Wirtschaft für das "Heinsberg-Protokoll" mit 30.000 Euro. Das Geld stammt vom Internetanbieter Deutsche Glasfaser und von der Gries Deco Company, Muttergesellschaft der Handelskette Depot, die Möbel und Deko-Artikel verkauft.

Spenden für Storymachine und die CDU

Firmenchef Christian Gries bestätigt die Zahlung von 10.000 Euro an Storymachine. Einen Zusammenhang zwischen der Spende und dem Geschäftsbetrieb von Gries Deco bestreitet er. Es sei "allen daran gelegen, die Coronakrise schnellstmöglich hinter uns zu lassen" , sagt er dem WDR . Deshalb sei der Ansatz richtig, "wissenschaftliche Studien in Zeiten wie diesen transparent zu dokumentieren."

Christian Gries hat schon in der Vergangenheit die CDU mit viel Geld unterstützt, wie er dem WDR bestätigte. Im Wahljahr 2017 spendete er laut Bundestagsverwaltung 49.900 Euro an die CDU . Seitdem habe er nicht mehr an die Partei gespendet, versichert er.

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Wie Großspender in der Corona-Diskussion mitmischen

Teil 2/2 - Vertraute Firmen und wachsende Kritik am Expertenrat

Stand: 24.04.2020, 11:45