SPD will 200 neue Windräder pro Jahr in NRW

Mit einem kräftigen Ausbau der Windenergie will die SPD für mehr Erneuerbare Energien in NRW sorgen. Konkret geht es um 200 neue Windräder pro Jahr. Diese seien nötig, um die Klimaziele in NRW zu erreichen, sagte SPD-Umweltexperte André Stinka am Mittwoch in Düsseldorf. Zum Vergleich: Unter der Landesregierung von CDU und FDP seien zwischen 2018 und 2020 nur insgesamt 244 Anlagen gebaut worden.

" Flächendeckel " statt Mindestabstand

SPD-Fraktionsvize André Stinka