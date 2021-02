SPD will Brauereien die Biersteuern erstatten

Die Verluste der Brauereien sind immens. " Im vergangenen Jahr sind 50 Prozent des produzierten Fassbieres nicht getrunken worden ", sagt Axel Stauder, der Geschäftsführer der Essener Stauder-Brauerei. Und der Blick in die Zukunft sei auch nicht besser. Man wisse nicht, wie viele Gastronomen - und damit Abnehmer des Bieres - die Corona-Krise überleben werden.

"Der Kupferkessel ist leer"