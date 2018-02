Kritik an Schulz: "Votum missachtet"

SPD-Bundestagsabgeordneter Marco Bülow aus Dortmund

In dem Schreiben an Parteichef Martin Schulz und die Bundes-SPD heißt es: "Ein ordentlicher Parteitag hat erst im Dezember 2017 entschieden, wer die Partei führen soll. Gerade einmal zwei Monate später wird nun bekannt, dass Du, Martin, als Parteivorsitzender, dieses Votum missachtest und ein kleiner Kreis vorentscheidet, dass der Parteivorsitz durch Andrea Nahles übernommen werden soll."

Damit würde die Entscheidungskraft der Delegierten und der ganzen Partei "ad absurdum geführt" , heißt es weiter. Das sei "nicht akzeptabel". " Wir müssen - wenn wir uns erneuern wollen - genau dieses hierarchische Denken ablegen und die Basis und die Partei mitbestimmen lassen ", so Bülow am Donnerstag in der Aktuellen Stunde.