Von Bayern lernen

Und das erfolgreiche Volksbegehren in Bayern: Könnte es nicht auch Signal für eine andere Artenschutzpolitik in NRW sein? Könnte schon. Aber Bereitschaft zum Umdenken sei bisher nicht erkennbar, so der Grüne Norwich Rüße. Auch in Nordrhein-Westfalen ist ein Volksbegehren gegen das Artensterben deshalb längst nicht mehr ausgeschlossen. Die Debatte am Mittwoch (20.03.2019) im Landtag sieht er als " letzten Warnschuss " in Richtung Landesregierung.