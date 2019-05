SPD: Unzufriedenheit in NRW-Kreisverbänden

An der Basis der SPD in NRW rumort es gewaltig. Der Ausgang der Europawahl war für die einst so stolze Sozialdemokratie desaströs und macht den Genossen an Rhein und Ruhr schwer zu schaffen. " So wie bislang kann es nicht weitergehen ", ist aus vielen SPD -Kreisverbänden in NRW schon fast unisono zu hören.

Aber auch die Ankündigung von einer vorgezogenen Abstimmung über den Fraktionsvorsitz im Bundestag sorgt bei manch einem für Unmut. " Ich halte das für einen fatalen Fehler ", sagte Gelsenkirchens SPD -Parteichef Markus Töns am Freitag (31.05.2019) dem WDR . Besser wäre es aus seiner Sicht, " erst einmal auszuloten, ob die Partei die richtigen Inhalte hat und diese auch richtig den Wählern übermittelt ", so Töns, der auch SPD -Bundestagsabgeordneter ist. Erst dann wäre der Zeitpunkt da, über personelle Fragen zu sprechen.