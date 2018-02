SPD -Chef Martin Schulz ist offenbar auch am Widerstand aus dem eigenen Landesverband Nordrhein-Westfalen gescheitert. Dies wurde am Freitag (09.02.2018) nach dem Schulz-Verzicht auf das Amt des Außenministers in der geplanten neuen GroKo bekannt.

Telefonkonferenz wegen Schulz

NRW-Genossen: Martin Schulz und Michael Groschek