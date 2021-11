SPD fordert Rettungsprogramm für Kinderkliniken

Kapteinat: Kranke Kinder bereits abgewiesen

Allein in der Kinderklinik Dortmund sei ein Viertel der Belegungen auf das RS-Virus zurückzuführen, sagte am Montag die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Lisa Kapteinat. Das Klinikum Datteln habe bereits Kinder aufgrund der Bettenknappheit abweisen müssen: "Diese Situation mag sich niemand vorstellen, der selbst kleine Kinder oder Enkelkinder hat, dass man mit einem Säugling mit schwerer Atemnot vor der Kinderklinik steht, und die sagen: Bei uns ist leider voll."

Engpässe im Münsterland

Zu ernsthaften Engpässen komme es im Münsterland, hier sei es aktuell besonders schwierig, Krankenhausplätze in der Nähe des Wohnorts zu bekommen. Krankentransporte über weite Strecken könnten jedoch gefährlich sein. Zudem sei gerade für Familien und Kinder eine wohnortnahe Behandlung wichtig.

5 Millionen Euro Soforthilfe gefordert

Darum forderte Kapteinat die Landesregierung aus CDU und FDP auf, spätestens in der kommenden Woche zu einem " Gipfel Kindermedizin " einzuladen, um gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheitsbranche nach einer Lösung zu suchen. Zudem machte Kapteinat den Bedarf für ein fünf Millionen Euro umfassendes Rettungsprogramm aus.

Diese Soforthilfe solle helfen, das ohnehin schon ausgedünnte Netz an Kinder- und Jugendklinken zu erhalten und kurzfristig Pflegepersonal einzustellen. "Zum einen – wenn das Personal auf dem Markt ist – es tatsächlich auch einzustellen, oder sich darüber hinaus aber auch zur Not wenigstens mit Pflegekräften als Leiharbeitnehmern über die Situation zu retten" , so der Vorschlag der SPD -Politikerin. Zudem hofft sie darauf, bereits aus dem Beruf ausgeschiedene Pflegekräfte zurückgewinnen zu können.

SPD will Fallpauschalensystem in Kindermedizin abschaffen

Als eine Ursache für die verbesserungsbedürftige Versorgungslage für die Jüngsten machte Kapteinat das Fallpauschalensystem aus. Es müsse in der Kinder- und Jugendmedizin abgeschafft werden. Dieses Verrechnungsmuster mache zwar Hüftoperationen lukrativ, nicht aber die Behandlung der üblichen Kinderkrankheiten, kritisierte Kapteinat. Diese finanzielle Fehlsteuerung habe dazu geführt, dass immer mehr Abteilungen und Stationen der Pädiatrie geschlossen worden seien.