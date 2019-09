SPD-Vorsitz: Kandidaten-Casting in Troisdorf

Mit viel Kritik an der Großen Koalition im Bund haben sich die Bewerber für den SPD-Vorsitz am Wochenende (28./29.09.2019) erstmals in NRW präsentiert. Einen Tag nach der Regionalkonferenz der SPD in Kamen stellten sich die Kandidaten am Sonntag auch in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) den Fragen der Basis.

Nach Parteiangaben waren rund 1.100 SPD-Mitglieder gekommen, um die insgesamt sieben Bewerberduos kennenzulernen.