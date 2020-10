Wegen Machtkampf oder Corona? NRW-SPD erwägt Verschiebung des Parteitages

Die FDP zum Beispiel will eine Woche vor der SPD in Dortmund ebenfalls einen neuen Vorstand wählen. Dortmund liegt über der kritischen, sogenannten 50er-Inzidenz, ist ein Corona-Hot-Spot, in dem strengere Maßnahmen als in Münster gelten.

Ein FDP-Sprecher bestätigte auf Anfrage, dass man aber bisher an dem Parteitag festhalten wolle. Man sein aber "i n diesen Zeiten im ständigen Austausch mit den Behörden. " Insgesamt herrscht bei den anderen Landtags-Parteien keine Eile, wie bei der SPD. Die AfD hat heute für Ende November sogar zum Bundesparteitag in Kalkar eingeladen.

Corona nur ein Vorwand der Kutschaty-Gegner?

Hintergrund könnte auch der Versuch sein, Zeit zu gewinnen. Seit der SPD-Fraktionschef im Landtag, Thomas Kutschaty, seine Kandidatur auf den Vorsitz angekündigt hat, versuchen seine Gegner die Wahl zu verhindern.

Nach WDR-Informationen hat es bisher vermehrt Versuche - vornehmlich aus NRW-Reihen der SPD-Bundestagsfraktion gegeben - mögliche Gegenkandidaten oder -kandidatinnen zu finden. Bisher sollen diese wenig erfolgreich gewesen sein, einzig der amtierende Parteichef Hartmann steht dem Lager zur Verfügung.

Hartmann-Kandidatur mit geringen Aussichten

Der Bundestagsabgeordnete hatte bereits mehrfach angekündigt, im November wieder kandidieren zu wollen, eine offizielle Bewerbung fehlt allerdings noch. Außerdem werden Hartmann geringe Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt, nachdem sich große Teile der SPD-Basis für eine Wahl Kutschatys ausgesprochen haben.