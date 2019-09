"Rot pur" heißt dieser Kurs, der sich auch in einem umfangreichen Antragspaket widerspiegelte. Einige Forderungen darin: Mindestlohn von 12 Euro, eine sanktionsfreie Grundsicherung in Höhe von mindestens 570 Euro, mehr sozialer Wohnungsbau, höhere Steuern für Reiche. Die Streichung der Schuldenbremse würde ebenfalls mit großer Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen beschlossen.

Die Antragsberatungen dauerten am frühen Nachmittag an. Vorstandswahlen standen in Bochum nicht an. Das gerade vorgelegte Klimapaket der GroKo spielte in den Reden bei der "Generaldebatte" keine große Rolle.

Stand: 21.09.2019, 15:09