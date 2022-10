Krisenfinanzierung: NRW-SPD will Reiche höher besteuern

Aktuelle Krisen als Begründung

So oder so ähnlich wurde all das auch schon in der Vergangenheit aus den Reihen der SPD gefordert. Neu ist nun die Begründung. Denn um die finanziellen Belastungen durch Russlands Krieg und die daraus resultierende Energiekrise stemmen zu können, soll es eine " konsequente Verteilungspolitik " geben. " Im Angesicht der aktuellen Krisen und Zukunftsaufgaben ist jetzt der Moment, in dem Menschen mit hohen Vermögen mehr Verantwortung übernehmen müssen ", heißt es. Und außerdem: " Die Bewältigung der Herausforderungen des russischen Angriffskrieges darf nicht zu mehr Ungleichheit in Deutschland führen und Investitionen in Zukunftsaufgaben verhindern. "

Spanien als Vorbild?

Alleine steht die NRW-SPD mit ihrer Forderung nicht dar. So hat erst vor ein paar Tagen die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, auf eine stärkere finanzielle Belastung für Reiche in der aktuellen Krise gepocht. Und Spanien macht demnächst genau das, was die SPD fordert: Die dortige sozialistisch geführte Regierung will 2023 die Steuern für Spitzenverdiener erhöhen und eine befristete Vermögenssteuer einführen, um Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen zu finanzieren.