Michael Groschek wird auf einem vorgezogenen SPD -Landesparteitag im Juni nicht erneut für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren. Das erklärte Groschek am Freitagabend (16.03.2018) am Rande einer Sitzung des SPD -Landesvorstandes in Düsseldorf.

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich die Position in einem Übergang bekleide und gestalte. Und jetzt ist dieser Übergang vollendet." Es beginne nun eine neue Phase der Erneuerung bei der NRW-SPD, so der 61-Jährige.