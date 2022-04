SPD will bessere Ausbildung für mehr Kinderschutz

„ Wir haben den Kinderschutz in NRW bisher zu sehr aus der Sicht von Strukturen betrachtet und zu wenig aus Sicht der Betroffenen “, betonte der SPD -Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thomas Kutschaty, am Dienstag bei der Vorstellung eines 5-Punkte-Plans für besseren Kinderschutz.

Die Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass es so wie bisher nicht weitergehen dürfe, so Kutschaty. So müsse ein Kind in einem Missbrauchsverdachtsfall im Schnitt sieben Personen ansprechen, bis ihm geglaubt wird.

Aus- und Fortbildungen anpassen

Damit sich das in Zukunft ändert, will die SPD die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen pädagogischer Berufe anpassen. Erzieher wie Lehrer und auch andere Berufe, die mit Kindern zu tun haben, müssten stärker lernen, Zeichen richtig zu interpretieren. Der Blick für Auffälligkeiten solle geschärft werden, um früher gefährdete oder missbrauchte Kinder zu erkennen.

Auch Polizei und Justiz sollen in ihren verpflichtenden Fortbildungen stärker für Kinderschutzthemen, insbesondere sexualisierte Gewalt, sensibilisiert werden, damit zum Beispiel Befragungen von Opfern empathischer und mit dem notwendigen Feingefühl geführt werden könnten.

„ Denn durch einen falschen Umgang der Behörden wiederholt sich für die betroffenen Kinder oft nochmal die Opfererfahrung “, erläuterte Martin Börschel ( SPD ), Vorsitzender des Landtags-Untersuchungsausschusses zu den Missbrauchsfällen, eine der Erkenntnisse der Ausschussarbeit.

Mehr Ansprechpartner für Betroffene

Die SPD will künftig außerdem mehr Ansprechpartner für Betroffene schaffen: Auf Landesebene mit einem Betroffenenrat und einem Kinderbeauftragten, auf kommunaler Ebene mit Ombudsstellen in jedem Jugendamt. Die Perspektive der Kinder rücke gerade in den Jugendämtern zu oft und zu schnell in den Hintergrund, erklärte Britta Altenkamp ( SPD ), Vorsitzende der Kinderschutzkommission des Landtags.

Darüber hinaus wollen die Sozialdemokraten Verfahren vereinheitlichen und verbindlicher als bisher gestalten, sei es beim Vorgehen der Jugendämter in möglichen Verdachtsfällen, Fallübergaben zwischen den Behörden oder Kinderschutzkonzepten für pädagogische Einrichtungen. Sie fordern außerdem eine landesweite Fachaufsicht für die Jugendämter. Wo genau diese angesiedelt werden soll, ist aber noch offen.